Un incendi ha cremat aquesta matinada dues hectàrees d'un viver de palmeres a Blanes. Els fets s'han produït pels volts de dos quarts d'una i les flames s'han propagat ràpidament, en una zona que es troba a tocar de la carretera Gi-682 i d'una zona habitada al barri de Mas Guelo.

Fins al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers a més d'altres efectius de la Policia Local de Blanes i dels Mossos d'Esquadra. El foc també ha cremat un transformador que hi ha a la zona. Finalment, pels volts de les dues de la matinada els Bombers han pogut donar per extingit l'incendi, sense que hi hagi hagut cap persona ferida. Ara s'investiguen les causes del succés.