L'Audiència de Girona ha condemnat un home que va manipular un caixer d'un caixer de Lloret de Mar per clonar targetes. L'acusat no va poder arribar a falsificar-ne cap perquè la Policia Local, alertada per un ciutadà, el va localitzar i detenir prop de la sucursal. El processat ha admès els fets, i les parts han acordat una reducció de la pena de 2 anys que li permetrà eludir la presó. Inicialment s'elevava a 8 anys de presó per un delicte d'intent de falsificació de targeta de crèdit i d'un delicte de tinença de moneda falsa per expedició o distribució. També haurà de pagar una multa de 540 euros. El tribunal de la secció quarta li ha aplicat una atenuant de dilacions indegudes, perquè els fets van tenir lloc fa 4 anys.

Els fets van tenir lloc el 24 d'agost de 2017 a la sucursal de Bankia de la Plaça Pere Torrent de la localitat. Cap a les set del vespre l'acusat va manipular el caixer inserint una peça de plàstic de les mateixes característiques d'una d'original. Aquesta eina fraudulenta tenia un sistema de registre de les bandes magnètiques que permetia clonar les dades de les targetes, i les dades quedaven guardades en una memòria interna d'un ordinador.

També havia col·locat una micro càmera per captar el codi PIN de seguretat dels usuaris i que també es transferien a l'ordinador. Amb tota aquesta informació podien tornar a gravar la banda magnètica de les targetes utilitzades al caixer amb un programa informàtic i clonar-les.

Un ciutadà va veure com l'acusat manipulava el caixer i va alertar la Policia Local, que va presentar-se al lloc dels fets i va detenir-lo prop de la zona.

Els agents van registrar a l'acusat i van trobar-li al damunt una targeta SIM, quatre mòbils, adaptadors micro SD i cola instantània. Al seu cotxe també van trobar un portàtil, un lector de targetes, unes tenalles i un bisturí.

També li van trobar un bitllet fals de 500 euros, que és el que va motivar la petició inicial de la fiscal de 5 euros de presó pel delicte de tinença de moneda falsa, perquè considerava que l'havia expedit o l'havia posat en circulació. Ara l'acusació ha canviat el tipus i considera que va rebre el bitllet de bona fe i que tot i saber que era fals el volia distribuir.

La sentència és ferma i no es pot recórrer.