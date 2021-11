L’Ajuntament de Tossa va aprovar ahir, en sessió plenària, l’adaptació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) en l’àmbit de Can Truges –espai on es vol construir el nou tanatori- al Pla Director Urbanístic dels Sóls No Sostenibles del Litoral Gironí. Aquest tràmit permetrà la ubicació del nou tanatori en la zona de l’antic magatzem de Can Truges i delimitar un espai suficient per a la millora i el creixement que necessiti el cementiri municipal en un futur.