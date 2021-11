Des d’ahir, el recurs sociosanitari de l’Hospital de Blanes, la Unitat de Mitjana Estada Polivalent (UMEP), ha quedat restringida a l’entrada de visites, després que dels 18 pacients que hi ha hospitalitzats actualment, 14 hagin donat positiu a la prova diagnòstica del coronavirus. També han donat positiu 3 dels professionals que treballen en aquesta planta.

Segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), aquest dissabte dos dels pacients hospitalitzats a la unitat van presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb la covid-19 i arran d’aquests casos es va portar a terme el cribratge a tots els usuaris de la planta. Actualment, doncs, hi ha 14 persones positives, que es troben asimptomàtiques, i de les 4 que han donat negatiu, en els pròxims dies se’ls repetirà la prova per veure la seva evolució, així com també se seguirà de prop l’evolució dels positius.

Aquesta planta queda totalment aïllada i des d’aquest diumenge no es permet l’entrada d’acompanyants. Des del centre ja s’ha informat als familiars dels pacients hospitalitzats de la situació. En casos excepcionals serà el personal sanitari qui decidirà permetre l’accés. A la resta de plantes de l’hospital es manté, de moment, el règim de visites establert actualment de 8 a 20 hores de dilluns a diumenge amb un sol acompanyant.

Des de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’estan seguint els protocols dictats pel Departament de Salut i s’està fent un seguiment acurat dels casos positius i vigilant de prop l’evolució de totes les persones hospitalitzades, així com de tots els professionals que treballen en aquesta planta i dels seus contactes, que també s’ha procedit a cribrar-los, per tal de poder aplicar les mesures pertinents en cada moment.