Lloret de Mar acull entre ahir i avui el primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu (WSTC 2021). L’objectiu d’aquest esdeveniment, que compta amb la intervenció de 62 ponents de diferents països i 500 inscrits (350 en la modalitat presencial i 190 en línia), és analitzar el model de turisme esportiu actual i definir el que es vol en un futur.

En aquesta línia, el congrés aborda diferents temes com el canvi cap a un model de turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient, la diversitat i inclusió social en l’activitat física, els reptes imposats per la covid-19, les tendències i innovació al sector o l’assistència en massa a esdeveniments esportiu, entre d’altres.

Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i Zurab Pololikashvili, secretari general de l’Organització Mundial de Turisme (OMT), van ser ahir els encarregats de donar el tret de sortida a aquest congrés que s’està desenvolupant al Palau de Congressos Olympic de Lloret. Durant la seva intervenció, Torrent va detallar l’impacte econòmic que genera aquest tipus de turisme a Catalunya que és de 558 milions d’euros: 269 d’impacte directe, 133,5, d’impacte indirecte i 155,5 d’induït.

Del congrés, va destacar que «en poden sortir idees que permetin avançar cap a un turisme responsable i sostenible gràcies a la diversificació, la diferenciació i la desestacionalització». A més, el conseller d’Empresa va aprofitar per recordar que des del 2003 l’Agència Catalana de Turisme impulsa la marca Turisme Esportiu, una distinció que s’atorga a municipis, equipaments i empreses especialitzades «que compleixen els estàndards de qualitat en les diferents disciplines esportives i els reconeix l’excel·lència en els recursos i els serveis per a realitzar la pràctica esportiva o gaudir d’esdeveniments i campionats».

Durant aquestes dues jornades, hi haurà intervencions de personalitats del món de l’esport com la Directora de la Comissió Internacional de Sostenibilitat de la Federació Internacional de Motociclisme, Kattia Juarez Dubón; el Fundador i director executiu de Riverwind Foundation Jackson Hole, Timothy O’Donoghue o la Directora d’Investigació i Educació, Sports Events and Tourism Association, Jennifer Stoll.

El Congrés Mundial de Turisme Esportiu ha estat organitzat conjuntament entre l’Agència Catalana de Turisme, del Departament d’Empresa i Treball, i l’OMT, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Costa Brava i l’Ajuntament de Lloret de Mar.