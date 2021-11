Com no podia ser d'una altra manera, Blanes ha tornat a treure al carrer la seva vena solidària per bolcar-se un any més en l'organització d'activitats per recaptar fons econòmics i conscienciar sobre la temàtica 2021 de La Marató de TV3. Enguany s'ha organitzar per lluitar per la Salut Mental, i per aquest motiu en aquesta nova edició es presenta amb l'eloqüent lema 'La Marató que trenca murs'.

Des de la Fundació 'La Marató' es recorda que una de cada quatre persones tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Els trastorns mentals són alteracions de la salut que impliquen una disfunció del pensament, les emocions i la conducta que impacten en tots els àmbits de la vida. Poden afectar tothom, i tant la prevenció com el tractament precoç són fonamentals per aconseguir una evolució positiva.

'Llibres que curen' a la Biblioteca Comarcal

Durant aquests dies, però especialment al voltant dels dos anteriors caps de setmana en què se celebra La Marató de TV3, el diumenge 19 de desembre, a Blanes hi ha un munt d'activitats organitzades per recollir fons econòmics per a aquesta causa. Una de les més primerenques la protagonitza un any més la Biblioteca Comarcal de Blanes, que ofereix 'Llibres que Curen' al vestíbul de l'entrada principal.

Són llibres que procedeixen de donacions i que no estan catalogats al servei de préstec. La idea és pagar 1€ per cada llibre que es vulgui comprar, si bé n'hi ha que també aprofiten per fer una aportació voluntària a canvi de res, o pagant molt més per un sol exemplar. Els 'Llibres que curen' estan a la venda des de principis d'aquest mes de novembre, i es podran comprar fins el dia abans en què es faci el programa solidari, és a dir: fins el dissabte 18 de desembre.

Diverses entitats s'han bolcat organitzant activitats

Al llarg d'aquests dies diverses entitats de la vila s'han bolcat organitzant activitats que, simultàniament, ajudaran a difondre informació al voltant de la salut mental, i contribuiran a recollir fons econòmics per a la seva investigació. Una de les accions més immediates tindrà lloc demà diumenge al matí, organitzada pel Club de Bàsquet Blanes.

A partir de 2/4 de 10 del matí i fins primera hora de la tarda han organitzat una 'Jornada Escolar 3 x 3 & Cistella Solidària' que s'emplaça en un lloc molt cèntric i atractiu de la vila: el Passeig de Mar a tocar del Carrer Ample. D'altra banda, dos centres educatius han organitzat sengles caminades populars. L'Escola Mossèn Joan Batlle ha preparat la 6a Marxa Nocturna Familiar, on cada equip podrà fer la cursa el dia i lloc que vulgui; i el diumenge dia 19 –coincidint amb el dia de La Marató de TV3- a les 10 del matí la Fundació Educativa Cor de Maria farà una caminada popular al llarg de la façana marítima.

El diumenge 12 de desembre l'Associació de Manaies de Blanes recupera una activitat molt atractiva, apreciada especialment pel públic que omple el centre del municipi durant el cap de setmana. A partir de les 12 del migdia faran una cercavila que recorrerà el nucli històric i s'aniran aturant per recollir els donatius que vulgui fer la ciutadania, a través de les conegudes i característiques guardioles.

Per últim, l'Associació de Botiguers de Blanes Centre ha organitzat dues activitats que tindran lloc durant el desembre. La primera es farà el diumenge dia 12 al Passeig de Mar, en la seva confluència amb el Carrer Ample. Durant tota la jornada els amants de la lectura podran firar-se a la popular parada de llibres de segona mà des de les 9 del matí i fins les 9 de la nit.

La segona activitat s'emplaça el dissabte 18 de desembre, a partir de les 5 de la tarda, amb 'La Nit de la Llum'. Es tracta de fer una encesa d'espelmes a base de comprar-ne al preu d'1 € cadascuna d'elles, i anar omplint de llum el dibuix que prèviament haurà fet sobre el terra de la Plaça Verge Maria, al nucli històric, en base a un disseny elaborat per l'artista blanenca Susanna Martín.