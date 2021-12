L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha presentat avui la targeta “Compra Lloret” acompanyat del regidor de Comerç, Cristian Fernàndez i el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg.

La targeta “Compra Lloret” és una targeta moneder impulsada per l’ajuntament de Lloret de Mar que està subvencionada i que té un preu de 50€ per gastar als establiments comercials i de restauració del municipi, dels quals l’Ajuntament en subvenciona 20€. El regidor de Comerç ha explicat que “Uns dels principals objectius és el de dinamitzar al màxim la campanya de Nadal”. També, i com a novetat respecte a la campanya del 2020, Cristian Fernández destaca que “Per millorar el servei de venta i evitar les cues aquest any s’haurà de demanar cita prèvia a través del web de l’Ajuntament”.

Podran beneficiar-se de les targetes “Compra Lloret” les persones majors de 18 anys empadronades a Lloret de Mar. Cada persona podrà adquirir un màxim de 4 unitats, i per fer-ho hauran de mostrar el document d’identificació original en el moment de la compra. A més, el pagament s’haurà de fer mitjançant bancària.

Les targetes es poden adquirir al Museu del Mar, de dilluns a dissabte, i es podran utilitzar fins al proper 6 de gener als més d’un centenar d’establiments de comerç i restauració adherits a la iniciativa, i que varen ser considerats no essencials durant l’estat d’alarma.

En total hi ha 6.000 targetes a disposició i es destinen un total de 100.000€ a aquesta línia d’ajudes al sector comercial. L’impacte econòmic sobre el comerç local es calcula en 300.000€.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que “Redundem un èxit. És una iniciativa molt valorada i que establiments i consumidors ja estan esperant.” I afegeix “Continuem amb un context de pandèmia i amb una situació complicada per al sector productiu, aquesta iniciativa forma part d’un paquet d’ajudes que ja vàrem impulsar l’any passat i que inclou ajudes a noves activitats, reformes de mobiliari o de persianes entre d’altres”.