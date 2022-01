La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, assegura que «si tot va bé» Hipra podria tenia a punt la vacuna contra la covid-19 durant el segons trimestre d'aquest any. En una visita a la farmacèutica d'Amer (Selva), Morant ha explicat que els assajos van a bon ritme –de fet, està previst que aviat comenci la tercera fase- i que, d'entrada, les proves realitzades fins ara mostren «bons resultats» enfront de la variant òmicron. De fet, la ministra ha remarcat que el vaccí d'Hipra es basa en una recombinació de proteïnes que li permeten una «bona resistència» i adaptació a les variants que sorgeixin. De moment, Hipra ja ha produït uns 2 milions de dosis i ha anunciat que tenen capacitat per produir-ne 600 milions aquest mateix 2022.

Entre abril i juny. Aquesta és la data prevista perquè la vacuna d'Hipra contra la covid-19 estigui disponible i es comenci a distribuir entre la població. Així ho ha anunciat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, durant una visita a les instal·lacions de la farmacèutica a Amer. A la sortida, Morant ha assegurat que "si tot va bé" i els assajos continuen com ara, la previsió és que el vaccí estigui a punt en els propers mesos.

En aquest sentit, la ministra ha explicat que la companyia està acabant la fase 2 i que esperen que aquest mateix mes de gener l'Agència Espanyola del Medicament autoritzi iniciar la tercera fase, que comptarà amb 3.000 voluntaris i la participació de 15 hospitals d'aquí i d'altres països.

Morant ha afirmat també que tenen "moltes esperances" posades en aquesta vacuna que "millorarà les existents" i que, a priori, es preveu que s'apliqui com a vaccí de reforç per a les altres. També ha dit que les proves realitzades fins ara mostren "bons resultats" en relació a la variant òmicron.

De fet, la ministra ha remarcat que la vacuna d'Hipra recombina proteïnes i, per tant, té una alta capacitat d'adaptació a les variants que puguin sorgir. "Ara s'està fent amb alfa i beta però en un futur podria recombinar òmicron amb altres variants que puguin sorgir", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que aquesta vacuna podria funcionar com les que s'administren anualment contra la grip i que es van adaptant a les mutacions del virus.

Morant ha explica també que Hipra ja ha avançat en la producció del vaccí i que a hores d'ara té disponibles uns 2 milions de dosis però que per aquest any té capacitat per fer-ne 600 milions. "Però ja ens han dit que podrien doblar la xifra l'any que ve", ha afegit.

2 milions d'euros per curar una altra malaltia

D'altra banda, la ministra ha anunciat que Hipra serà una de les beneficiaries dels ajuts del programa 'Misiones', dotat amb 120 milions d'euros. La farmacèutica d'Amer rebrà 2 milions per investigar en teràpia avançada en la cura d'un virus que provoca bronquiolitis, especialment en infants.