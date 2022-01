Els Premis Literaris Puigmarí de Maçanet de la Selva tornen després de dos anys interromputs per la pandèmia. Aquests premis tenen l’objectiu de fomentar l’escriptura creativa de totes les edats, des de l’etapa escolar a escriptors adults amateurs.

Segons el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, Xavier Xarbau, els premis Puigmarí «ajuden a impulsar i donar a conèixer nous escriptors, mentre que pels més petits, incentiven la creació literària i els endinsa a la cultura».

Els veredictes es faran públics a l’acte de lliurament dels Premis Literaris Puigmarí, que tindrà lloc el diumenge 5 de juny, al teatre La Societat de Maçanet de la Selva. Com cada any, els treballs premiats es publicaran com a recull al llibre Finestró.