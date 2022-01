En circumstàncies normals, al llarg de tot l’any Blanes acull un bon nombre d’activitats organitzades per entitats del municipi amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, a benefici d’alguna causa o ONG. La covid ha provocat que durant els darrers mesos no n’hagin pogut haver tantes com abans, però almenys sí que se’n va poder organitzar algunes, majoritàriament a finals de l’any passat.

Una d’elles va ser la que va tenir lloc a mitjans de desembre al Teatre de Blanes. Els impulsors van ser els membres de l’Associació de Prejubilats i Pensionistes de la Casa del Mar de Blanes, que van preparar una Gala Benèfica al llarg de tota una intensa tarda artística. Es tractava justament d’això: de passar una estona entretinguda, alhora que es contribuïa a una bona causa: recaptar fons econòmics a benefici de Càritas Interparroquial de Blanes.

Lliurament de 600 euros

A canvi de lliurar una donació de 4 euros per cada entrada, els i les espectadores van assistir a la funció benèfica on les i els artistes van ser els propis organitzadors: els socis i sòcies, membres i simpatitzants de l’Associació de Prejubilats i Pensionistes de la Casa del Mar. Fruit de la Gala Benèfica, es va aconseguir reunir una quantitat prou a tenir en compte: 636 euros

Per entregar-los als seus destinataris, s’ha fet un senzill acte oficial a l’Ajuntament de Blanes, encapçalat per l’alcalde Àngel Canosa i la regidora d’Acció Social, Marian Anguita. Per la seva banda, en representació de les dues entitats protagonistes, també han participat Agapito Barberà i Paquita Vidal, president i tresorera de la Casa del Mar, respectivament; així com Salvador Serres i Jaume Sagrera, president i membre de la junta de Càritas, respectivament.

El president de la ONG social ha agraït molt efusivament l’organització de la Gala Benèfica, lamentant que la saturada agenda del mes de desembre impedís als representants de l’entitat solidària assistir a l’espectacle, tal com havien previst inicialment. Per la seva banda, Agapito Barberà ha remarcat que havia estat tot un plaer organitzar l’activitat on, a banda de contribuir a una bona causa, havien aprofitat per donar sortida a les seves inquietuds artístiques.

Gala Benèfica

La Gala Benèfica es va acollir al Teatre de Blanes el dissabte 11 de desembre, i al llarg de prop de dues hores es van anar succeint dalt l’escenari diversos grups de jubilats i jubilades que participen habitualment en les activitats que s’organitzen a càrrec de l’Associació de Prejubilats i Pensionistes de la Casa del Mar. Els grups van interpretar diversos balls en cadascuna de les seves intervencions, reblant-les totes elles amb un càlid aplaudiment del públic assistent, còmplice des del minut zero de totes i tots els artistes.

Va haver-hi una completa mostra de diverses modalitats de dansa, com ara ball modern, sevillanes, jotes aragoneses i una especialitat prou desconeguda: l’Aerodancing. L’únic grup que es va quedar sense poder actuar en aquesta ocasió va ser el que balla sardanes, que va haver d’anul·lar la seva intervenció per motius de salut.

Abans de començar la Gala Benèfica es van adreçar a la concurrència dos membres de la junta de l’entitat, que van agrair als i les espectadores la seva assistència que, al seu temps, havia fet possible reunir fons econòmics per lliurar a Càritas Interparroquial. Qui també va conversar amb el públic al llarg de tota la funció va ser un mestre de cerimònies d’excepció, Antoni Coll, qui va fer gala una vegada més del seu savoir faire com a conductor de l’acte.