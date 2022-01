El presumpte responsable de la mort d’un jove de 22 anys en una discoteca de Lloret de Mar l’agost de 2017 està desaparegut d’Itàlia. Les autoritats italianes el busquen per «tot arreu» quan falten només uns dies perquè comenci el judici, que ha de tenir lloc dilluns vinent a Roma. El processat, que a Itàlia s’enfronta a cadena perpètua, va ser extradit el juny després d’estar quatre anys en presó provisional a Girona, on havia de ser jutjat el novembre passat.

La notícia de l’alliberament de l’acusat, que va tenir lloc a finals d’any per un error del jutjat en l’ordre de presó provisional, va aixecar molta polseguera a Itàlia. Tanta, que diversos membres del Parlament italià es van pronunciar sobre l’afer, i fa dos dies fins i tot també va fer-ho la ministra de Justícia, Marta Cartabia, tal com va recollir el mitjà lanazione.it: «L’acusat va ser alliberat per una sèrie de fets, i això li ha permès marxar del territori, i ara l’estem buscant», va afirmar la ministra, que va assegurar estar «profundament pertorbada» per aquest cas. Fins i tot va posar-se en contacte amb els pares del jove per donar-los suport, segons va explicar al rotatiu, i va assegurar que «tot i que no puc interferir en la feina del jutge, és el nostre deure ser prop dels ciutadans en els moments que no complim les seves expectatives».

També es van pronunciar diversos diputats del parlament, que van ser els primers a demanar la intervenció de la ministra de justícia en l’afer. Un dels parlamentaris del partit de Mateo Renzzi (Itàlia Viva), Cosimo Ferri, va lamentar que «l’alliberament del txetxè Rassoul Bissoultanov demostra que la cooperació internacional penal no ha sigut eficaç».

«A Itàlia ha esdevingut un problema seriós i real, s’ha vist que la seguretat nacional ha fallat», explica Riccardo Tarantoli, president de l’associació d’Oci Nocturn de Florència i així mateix membre de l’associació que engloba tot el país. «Tant el govern, com la policia i l’Europol l’estan buscant per tal de poder-lo jutjar», indica Tarantoli.

El conflicte entre ambdós Estats per jutjar-lo es manté sense resoldre’s, però Itàlia té «molt clar» que l’acusat s’ha de jutjar allí perquè la víctima és italiana. Girona, en canvi, al·lega que el crim es va cometre a Lloret, i que, per tant, la jurisdicció hauria de ser espanyola. Haurà de ser l’agència europea Eurojust, encarregada de resoldre els afers jurisdiccionals entre Estats, qui decideixi de qui és la potestat per asseure’l al banc dels acusats.

Per un oci nocturn més sa

El crim de Lloret va tenir lloc dins la discoteca St. Trop. El jove italià va morir després de rebre múltiples puntades de peu per part de l’acusat, segons la versió de les acusacions. Sobre això, Tarantoli assegura que tot i que als locals d’oci nocturn d’Itàlia hi ha hagut incidents i baralles, mai hi ha hagut un crim dins una discoteca. «Tenim diverses normes pels clients, començant per un codi ètic», explica Tarantoli. «Si algú provoca conflicte, se’l pot vetar durant el temps que sigui necessari. Els amos del local són els únics que tenen competències», assenyala. «A més, les penes són més dures», afegeix, i lamenta que es culpi a les discoteques d’actes que poden ocórrer «a qualsevol lloc». Per evitar incidents tan greus com els de Lloret, indica que cal estendre una regulació més segura que es faci efectiva als locals d’oci nocturn a tot Europa.