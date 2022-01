L'Ajuntament de Blanes (Selva) preveu tenir enllestides les obres del nou espai polivalent del teatre a l'estiu del 2023. El consistori ja ha presentat l'avantprojecte a les entitats i les formacions amb representació municipal després de recollir algunes de les idees que s'han recollit en els últims mesos. Com a resultat, el govern municipal ha ideat un espai amb dues sales d'assaig el màxim de polivalents possibles i amb l'aïllament acústic adequat i la instal·lació d'un cafè-teatre per a espectacles de petit format. La remodelació afectarà a l'actual sala d'assaig i l'antic bar que hi havia al teatre. A més, es preveu que el projecte dignifiqui la font gòtica del segle XV que hi ha just al davant de l'equipament cultural.

Després de mesos recollint idees de les entitats i els veïns, l'Ajuntament de Blanes ja té un avantprojecte de reforma dels baixos de l'edifici del teatre, on hi havia el bar i la sala d'assaig. El regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz, ha presentat la remodelació de l'espai a les entitats culturals del municipi i també a la resta de grups polítics que hi ha a l'Ajuntament. Sanz ha assegurat que el govern local vol que aquest espai cultural polivalent "sigui un projecte de poble" a partir de les idees que tothom ha donat. En aquests baixos de 500 m2 s'hi podran fer presentacions de llibres, actuacions en petit format i altres actes culturals. El govern local ha explicat que en l'avantprojecte de reforma hi ha dues sales d'assaig el màxim de polivalents possibles i amb l'aïllament acústic corresponent. Per altra banda, es farà un cafè-teatre on es puguin representar espectacles de petit format per dinamitzar l'espai. Amb les obres, les dues sales d'assaig tindran un accés independent i s'estudia la possibilitat d'incloure un magatzem per guardar el material que fan servir habitualment pels assajos. El pressupost que destinarà el consistori a la reforma d'aquests baixos del teatre és de 600.000 euros i la idea és que s'enllesteixi l'estiu del 2023, ja que encara s'ha de redactar el projecte definitiu. Dignificar la font gòtica Amb la reforma de l'espai el govern local també aprofitarà per dignificar la font gòtica del segle XV que hi ha davant del teatre. Es tracta de l'element arquitectònic civil més ben conservat del gòtic a Catalunya. La font està inclosa a l'Inventari de Patrimoni de Catalunya i és un dels símbols més reconeguts al municipi. Per aconseguir dignificar aquest espai, el consistori estudia traslladar les taquilles de venda d'entrades a l'altre costat de l'edifici i donar més visibilitat a la font. A més, també s'estudiarà si s'eliminen les làmines de la façana del teatre que tapen el vidre i recuperar la visibilitat a l'exterior.