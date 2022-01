El vespre d’aquest passat dijous van continuar el cicle de la ‘Setmana per la Pau’ de Blanes 2022, amb un dels actes més simbòlics que inclou cada any però –alhora- carregat de més contingut. Es tractava de la lectura del ‘Manifest per la Pau’ que, igual que tots els actes que s’han estat fent durant els dies anteriors, es va fer de manera telemàtica.

La tècnica de Polítiques Migratòries, de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Blanes, Núria Lavado Bermejo, va ser l’encarregada de donar veu al text en la connexió online. Ho va fer després que l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, va fer una breu introducció des de la Sala de Plens on havia de començar poc després la sessió del mes de gener.

Un manifest que reivindica al diàleg per resoldre qualsevol conflicte

Després d’explicar que la ‘Setmana per la Pau’ gira al voltant de la celebració del 30 de gener, Dia Mundial de la No Violència i la Pau, el manifest recorda grans figures que han deixat herències exemplars de pau com Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Malala Yousafzai i Rigoberta Menchú, entre d’altres. Se les recorda per no oblidar el llegat que van deixar, per tenir-les presents més que mai i perquè els seus pensaments inspirin la societat.

També es fa esment a l’actual situació pandèmica que ha tornat a provocar una celebració de la ‘Setmana per la Pau’ desdibuixada per les circumstàncies. Una situació que ha seguit generant manca d’oportunitats, desigualtats i nous escenaris personals i mundials pels quals la ciutadania no estava preparada. Les violències segueixen presents en la societat actual, i per això es reclama que cal seguir treballant per fer-les desaparèixer.

Al fil d’aquet pensament es citen unes paraules de Rigoberta Menchú: “La pau no és solament l’absència de guerra; mentre hi hagi pobresa, racisme, discriminació i exclusió difícilment podrem aconseguir un món de pau”. A rengló seguit, es remarca la importància de posar en valor l’educació i els petits gestos a diferents nivells per poder generar grans canvis, començant precisament des de l’educació “on el bon diàleg ha d’estar present i ha de ser notori. On la cultura de la pau, els drets humans i els seus valors entre els infants i joves ja no sigui una assignatura pendent.

El manifest inclou tot seguit una cita de Malala Yousafzai: “No oblidem mai que un llibre, un llapis... Que l’alumnat i el professorat junts poden canviar el món”. Tot seguit continua amb un cant a l’esperança: “Nosaltres no podem evitar guerres ni generar una píndola que ens porti la Pau de manera immediata, però si podem prendre consciència de la diversitat d’opinions, de creences i cultures per esdevenir en riquesa pel poble, per seguir creixent en comunitat i harmonia independentment d’on venim i on anem”. Al seu tram final, el manifest enfila una declaració d’intencions: “Des de Blanes reivindiquem que al Món hi té cabuda tothom, tothom té dret a ser ciutadà d’allà on desitgi sense patir-ne les conseqüències. Té dret de gaudir-ne sense pressions, desigualats socials i sense por”.

Per últim, el text es tanca amb la reivindicació potser més rotunda: “Estem fermament segures i segurs que els conflictes es poden resoldre si se’n tenen ganes i si s’estableix una bona base de diàleg, convivència i respecte per l’altre. Diàleg, convivència i respecte, aquestes són les qüestions clau cap a la recepta d’una societat més justa i no-violenta: Diàleg per cercar normes de convivència i solucions justes per a tothom. Diàleg per davant de qualsevol acció”.

Aquest divendres els actes del cicle de la ‘Setmana per la Pau’ de Blanes 2022 culminaran el seu recorregut amb l’únic de tots els actes que no s’haurà fet telemàticament. Es tracta de la IV Marxa per la Pau 2022, que tindrà lloc a partir de les 8 del vespre, sortint des de davant la Biblioteca Comarcal. Des d’aquí se seguirà un recorregut pel Passeig de Mar fins arribar davant l’edifici consistorial.