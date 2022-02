L’Ajuntament de Lloret de Mar ha prorrogat un any el servei de bus urbà a l’empresa Sagalés. L’ampliació de contracte es va aprovar al ple ordinari del passat mes de gener celebrat dilluns. El primer el contracte s’havia signat el 2018 per quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo dues anualitats més.

De moment, el consistori ha decidit allargar-lo un any, de l’1 de maig d’aquest 2022 fins al 30 d’abril del 2023. Per aquest servei, l’Ajuntament ha pressupostat destinar-hi gairebé 240.000 euros, una xifra que suposo un increment del 4,19% per sobre del màxim anual de l’adjudicatària del contracte. Amb tot, l’augment es tira endavant tenint en compte la modificació a la baixa del contracte derivada de la pandèmia, que va passar de 229.000 a 150.000 euros.