Blanes afronta la reobertura de l'oci nocturn prevista pel proper cap de setmana amb "incertesa". Des de l'Ajuntament confien que la feina que s'ha dut a terme les darreres setmanes servirà per evitar els problemes d'incivisme, al voltant d'un local de la ciutat. El consistori té l'esperança que "tot funcioni bé" i reconeixen obertament que estan treballant en un model diferent d'oci nocturn "compatible amb la resta d'activitats". De fet, ja han posat en marxa una proposta transversal per tal de poder dissenyar un pla que "canviï el paradigma". En aquest sentit, volen que sigui una aposta per un oci nocturn basat en la resposta policial cada vegada qui hi ha conflictes i que "convisqui" amb la resta d'activitats.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, celebra que es pugui recuperar l'activitat econòmica, però admet que els precedents de "problemes greus" en relació a un local concret, genera "incertesa". "Esperem que no es reprodueixin i que tota la feina que hem fet i que es farà a partir del proper dijous doni els efectes esperats", ha ressaltat Canosa. El govern municipal vol "recuperar un oci nocturn que permeti conviure amb tranquil·litat" i que s'acabin els episodis de falta de civisme als carrers de la capital de la Selva marítima. En aquest sentit, Canosa explica que estan treballant per tal de donar resposta a aquesta problemàtica i creu que el model passa perquè no sigui la Policia l'encarregada de posar ordre quan hi ha un problema. "Hem d'aturar-nos, reflexionar quin model i quines necessitats tenim nosaltres i els nostres joves. No pot ser que es resolgui tot des de l'incivisme, la manca de control o d'unes ofertes comercials indegudes. Hem d'aconseguir que tothom pugui gaudir de l'oci nocturn", ha reblat el batlle. Una trobada a principis de març Per tal de posar fil a l'agulla, Canosa ha revelat que tenen previst fer una taula amb experts de diversos àmbits per poder traslladar la nova proposta d'oci nocturn. La trobada està prevista per principis de març, si bé encara no s'ha concretat el dia exacte. "Volem posar damunt de la taula que només amb l'actuació policial no es poden resoldre els problemes", ha assenyalat. Per això, des de l'Ajuntament es vol discutir amb tots els actors "la manera de poder socialitzar" l'oci nocturn amb la seguretat, el descans dels veïns i també la resta d'activitats que es realitzen a la ciutat. Quatre detinguts per un apunyalament Un dels punts calents de la reobertura s'espera que sigui la discoteca Arena, on la matinada del 21 de novembre els Mossos van detenir quatre joves – un d'ells menor – per apunyalar-ne un altre. Es tracta d'un local que convoca molta gent de l'àrea metropolitana nord de Barcelona que arriben amb els darrers trens de dissabte i marxen amb els primer del diumenge al matí.