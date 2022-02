Els tretze regidors que formen el plenari de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva s'han unit en contra de la gestió de l'aigua que fa l'empresa de Rec Madral a la urbanització de Residencial Park. En el plenari d'aquest dimarts, els regidors han demostrat el seu enuig contra l'empresa, després que aquesta hagi presentat un contenciós administratiu contra el consistori i a més ha enviat una carta als veïns en què acusen l'Ajuntament de no arreglar un camí per poder arribar als pous d'aigua. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras, demana durant el ple que si Rec Madral no és capaç de resoldre els problemes "marxi" i permeti que ho faci el mateix ajuntament.

Els veïns de la urbanització de Residencial Park van començar a rebre la setmana passada una carta de l'empresa Rec Madral, que els subministra l'aigua potable, avisant d'un possible tall en el servei pròximament. El principal motiu del tall és que no poden accedir als pous de la riera de Santa Coloma, que serveixen per abastar d'aigua aquesta urbanització. Segons indica l'empresa a la carta, cal que un camió accedeixi per reparar d'urgència una de les bombes, però s'ha trobat amb el camí tallat.

El motiu és que arran del temporal Gloria es va malmetre un camí que l'empresa feia servir per accedir a aquests pous. Per això, l'empresa va optar per buscar una alternativa, que passava per accedir-hi per un camí que creuava uns terrenys privats de la zona de la Font de les Closes. Ara, però, el propietari ha decidit posar unes pedres que tallen la circulació.

Mesures cautelars denegades

Davant de la negativa, l'empresa ha demanat a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva que intercedeixi en aquesta situació. L'alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras, ha assegurat que no era potestat del consistori arreglar els camins i per això s'ha desmarcat d'aquesta iniciativa. Per aquest motiu, l'empresa ha posat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament perquè actués i exigís la retirada de les pedres del privat com a mesura cautelar. Els jutjats van rebutjar la mesura.

Ara, aquest contenciós s'ha debatut al plenari municipal, on tots els grups municipals s'han pronunciat en contra de la gestió de l'aigua que fa Rec Madral a la urbanització. De fet, l'alcaldessa ha recordat que hi ha un procés obert de municipalització. "L'objectiu és fer fora Rec Madral pagant-li zero, al contrari volem que ens paguin", ha afegit l'alcaldessa.

De fet, Figueras ha insistit que "és de jutjat de guàrdia" la qualitat del servei que ofereixen a Residencial Park per les incidències periòdiques en el subministrament. Malgrat tot, ha recordat que el procés de municipalització està "en la fase final" i aquest contenciós forma part de "la dotzena" de recursos que ha presentat Rec Madral en contra de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva.

A més, l'alcaldessa ha insistit en el fet que és Rec Madral qui hauria de costejar la reparació del camí, igual que altres empreses d'aigua presenten projectes executius que financen elles mateixes per garantir el subministrament. "Si no pot gestionar el servei, que marxi", ha afegit Figueras.

Pel que fa als grups a l'oposició (Acord per Maçanet, Tots Som Poble i DIM) han tancat files en defensa a l'alcaldessa en contra de la gestió de Rec Madral i la seva demanda que aquesta abandoni el servei a Residencial Park.