El dia 14 de febrer, l’empresa Puig Tió SA va comunicar a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva que havia d’interrompre el subministrament d’aigua perquè no podia garantir l’abastament a tot el polígon Puig Tió, on hi ha ubicades una trentena d’empreses que generen més d’un miler de llocs de treball. Per posar-hi solució, l’ajuntament negociat un acord amb Puig Tió S.A per la gestió d’emergència del servei i per garantir el subministrament, del qual s’encarregarà Agbar.

Segons l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, el més important és que hi hagi predisposició per part de l’empresa: «Amb la bona voluntat de l’empresa per arribar a un acord i la bona predisposició de la concessionària Agabar, l’Ajuntament col·labora a donar resposta a les necessitats i situacions d’emergència que puguin haver-hi en el nostre polígon, ja que no volem que les nostres empreses quedin paralitzades». «El polígon és el motor econòmic de Maçanet i ens hem de cuidar mútuament», va afegir. Agbar traslladarà a l’Ajuntament un pla de contingència amb les mesures imprescindibles que haurà de prendre per tal de garantir el servei.