Un accident a l'AP-7 a Fogars de la Selva on hi ha implicats quatre vehicles ha provocat dos ferits. L'accident s'ha produït quan faltaven uns 20 minuts per les tres de la tarda en sentit Girona. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït per una col·lisió entre tres camions i un cotxe.

A conseqüència del xoc han resultat ferits dos homes de 34 i 36 anys, que han estat evacuats a l'Hospital Trueta de Girona en estat menys greu. Un dels camions ha quedat bolcat a la mitjana, i els Bombers han ajudat el conductor a sortir del vehicle. Amb tot, cap dels usuaris implicats no han quedat atrapats. A causa del sinistre s'ha tallat momentàniament la carretera i a lloc hi ha els efectius d'emergències treballant (Mossos de trànsit, SEM i Bombers). Des d'un quart de quatre es dona pas per dos dels tres carrils. Aquest sinistre causa retencions de fins a cinc quilòmetres en sentit nord i d'entre dos i tres quilòmetres en sentit contrari.