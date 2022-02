L'Ajuntament de Blanes (Selva) celebrarà aquest estiu la 50a edició del Festival Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. Es farà entre el 22 i el 26 de juliol i serà dos anys més tard a causa de la pandèmia. De fet, el consistori estava preparant la 50a edició l'any 2020, però va decidir aturar-ho per la crisi sanitària. La situació del 2021 tampoc era esperançadora i això va implicar que el consistori blanenc ajornés un any més la celebració. Ara ja s'està treballant per contractar les millors companyies pirotècniques que han guanyat el festival fins al dia d'avui. La primera que té assegurada la seva participació és Pirotècnia Valenciana, que va guanyar el primer premi el 2019.

El Festival Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava bufarà les espelmes dels 50 anys dos estius més tard del que estava previst. Si bé el consistori de Blanes havia anunciat que estava preparant una edició excepcional de cara al 2020, l'arribada de la pandèmia va obligar a posar el fre a la celebració. En aquell moment el festival va quedar ajornat fins a l'estiu del 2021, amb l'esperança que la situació sanitària seria millor. Però el 2021 tampoc va poder ser. Les mesures sanitàries que hi havia en aquell moment impedien recuperar aquest concurs de focs artificials i per això es va decidir ajornar la 50a edició altra vegada. Ara, el govern local confia en el fet que aquest estiu es pugui celebrar definitivament aquest aniversari. De moment ja s'ha acordat que es farà entre el 22 i el 26 de juliol, coincidint amb la patrona de Blanes, Santa Anna. El que queda pendent de definir és com es farà el festival, ja que a hores d'ara encara no es permeten esdeveniments que superin les 100.000 persones. Malgrat tot, la comissió tècnica ja s'ha posat a treballar en la programació del festival. La idea és aconseguir que hi participin les millors companyies pirotècniques que han guanyat el concurs al llarg dels 50 anys d'història. Segons avancen en un comunicat, el festival d'enguany serà un 'dream team' pirotècnic. De moment, l'Ajuntament de Blanes ja ha avançat que la companyia que segur que hi tindrà plaça és la guanyadora de l'última edició del concurs, Pirotècnia Valenciana. Les bases del concurs garanteixen als guanyadors participar l'any següent i ara cal esperar que l'empresa accepti la participació. Malgrat tot, la incertesa sobre com es podrà fer aquest concurs obliga a organitzar una edició més modesta del que s'havia previst el 2020. Des de l'Ajuntament de Blanes asseguren que l'important és recuperar el festival internacional durant els dies de la festa major del municipi, en ple juliol.