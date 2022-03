Tres joves de Caldes de Malavella (Selva) han marxat aquest divendres cap a Medika, a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Ho han fet amb dues furgonetes carregades d'aliments i medicaments que entregaran a un contacte que els espera i que després repartirà entre la població afectada per la guerra. L'Ian, en Viktor i en Bengali, però, no tornaran sols sinó que els esperen set familiars de veïns del poble que han hagut de sortir de la zona de conflicte i que ara són a Medika. L'Ian calcula que el viatge duri entre tres i quatre dies i explica que ho fan per «portar el seu granet de sorra». En Viktor té família a Odesa i assenyala que no es podia «quedar aturat» en veure el que estava passant.