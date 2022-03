L'Audiència de Girona ha condemnat a 18 anys de presó l'home que va executar a trets un empresari a Lloret de Mar (Selva) el 13 de setembre del 2012. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va declarar Zhirayr Abrahamyan culpable d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. Segons la sentència, entre les 19.30 i les 20.00 hores l'acusat i la víctima van quedar en un descampat proper a l'antic col·legi Can Barnés per resoldre un conflicte que tenien. Un cop allà, a traïció, el processat va engegar cinc trets contra la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Després de perpetrar el crim, l'acusat va fugir de Lloret. El van detenir a València l'abril del 2017.