Una allau de multes comunicades amb retard, amb molt de retard demostrant una ineficàcia i deixadesa de les seves obligacions total, per part del Consell Comarcal de La Selva, han generat un tsunami d’indignació popular. L’Ajuntament de Lloret té delegada la gestió i el cobrament, segons conveni signat el febrer de 2021 (uns mesos abans de la instal·lació del radar) i mitjançant el que el CCLS cobra un 20% dels imports recaptats fins a cobrir les despeses d’estructura (?) i un 6% sobre la resta d’imports recaptats.

Amb una campanya mínima d’informació ciutadana, el mes de juliol de l’any 2021, s’instal·lava el provocador recaptador a l’Avinguda de Blanes, 70, (almenys així consta en les butlletes sancionadores). Està situat just a davant de la caserna dels Mossos d’Esquadra, per això aguanta tant.

La petita capsa controla els quatre carrils, dos en direcció Blanes i dos en direcció Lloret. Excepte per les motos que al no portar matrícula al darrere se li es escapen en una direcció.

La resposta del govern municipal és poc convincent, quasi nul·la i per descomptat a dia d’avui sense portar a terme cap de les actuacions sol·licitades. El més calent és a l’aigüera. Volen que el temporal els arrossegui a l’oblit? Volen que el temporal col·lapsi l’administració en queixes, recursos i contenciosos? Volen que el temporal inundi les xarxes socials de crítiques pel mal rumb que el govern municipal porta aquest vaixell que es diu Lloret?

Un allau de queixes arriben a la oficina del Síndic de la Ciutadania, que en primer lloc demana informació al govern local, que me la dona en compte gotes, i faig les meves recomanacions per intentar alleugerir el temporal: Recomano que es recuperi immediatament la competència en el cobrament i gestió de multes de trànsit, per tal de garantir un bon servei al ciutadà, que en el cas que ens ocupa no s’ha donat, celeritat a l’hora de comunicar les multes, que la velocitat màxima permesa sigui de 50 km/h, que s’aturi el funcionament del radar mentre s’engega una forta campanya de sensibilització i informació, i que s’estudiï la viabilitat jurídica per revocar totes aquelles multes que, no superant els 70km/h, el CCLS no hagi comunicat en els set dies posteriors a la data de la infracció, buscant el sistema legal per fer-ho.

Els conductors que han passat el límit de velocitat i no se’ls ha avisat fins al cap d’uns mesos, no han tingut temps de rectificar la seva actitud, el seu comportament. I ara, molts es troben ofegats per sancions de milers d’euros i sense punts al carnet de conduir. I em pregunto, la ineficàcia de l’administració l’han de pagar els administrats? La meva resposta és clara: no i no.

Com a Síndic demano, als nostres governants que apliquin les meves recomanacions, almenys en part. Els demano que actuïn, que informin, que siguin sensibles amb els afectats, que recordin que estem sortint d’una brutal pandèmia i no tot si val. Govern municipal, feu que el temporal remeti o ens engolirà a tots. Els temporals son fets provocats per la natura, no per incompetència dels nostres governants.