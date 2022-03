Un accident de trànsit a l'A-2 causa cues quilomètriques. A les vuit del matí, segons el Servei Català de Trànsit, són de 5 quilòmetres en sentit Girona.

Arran del sinistre viari hi ha retencions no sols a l'autovia en sentit nord sinó que també, en ser a prop de la zona de Franciac on hi ha l'enllaç de la C-25 també hi ha retencions de més d'un quilòmetre a l'Eix Transversal - la C-25- i a la GI-673 a Caldes de Malavella per enllaçar amb l'A-2.

El sinistre viari ha tingut lloc quan cap a tres quarts set, a l'altura del quilòmetre 703 en sentit nord, cosa que ha atrapat molts treballadors que anaven cap a la capital. La pluja també és present aquest matí en aquesta àrea de la Selva.

L'accident ha consistit en un xoc múltiple entre quatre turismes per encalç, és a dir en cadena i un d'ells ha bolcat.

A lloc s'hi han traslladat els Mossos de Trànsit amb cinc patrulles, els Bombers i el SEM amb tres unitats.

El sinistre s'ha saldat amb dues dones ferides de poca gravetat. El SEM que ha enviat tres unitats a lloc, les ha evacuat en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta.

Afectació viària

La carretera s'ha tallat durant una hora i cap a un quart de nou, s'ha reobert i hi ha un carril de circulació, però la cues segueixen.