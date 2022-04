L’Ajuntament de Tossa ha encarregat a la Fundació Aspronis, dedicada a diferents capacitats, repintar diversos carrers del municipi així com millorar-ne la senyalització. En total, s’invertiran 31.500 euros en el projecte.

Per una banda, el consistori ha previst destinar 18.025 euros a pintar els carrers Avda. Pelegrí, Passeig del Mar, Avda. Ferran Agulló, carrer Enric Granados, Avda. Sant Ramon de Penyafort, carrer Barcelona i Avda. Costa Brava.

També, dins el mateix projecte, es destinaran 13.560 euros a pintar les senyalitzacions dels c/ Pintor Pompeu Fabra, c/ Escultor Marés, Avda. Ferran Agulló, c/ Pintor Creixans, c/ Torrent Viver, avda. Puerto Rico, c/ Doctor Fleming, c/ Francesc de P. Rissech, c/ Joan Barber, c/ Ramón Reig amb Pintor Pere Pruna, c/ Lope Mateo, c/ Lluis Companys i c/ Enric Granados.

La Fundació Aspronis és va constituir com una entitat sense ànim de lucre que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (així com els seus entorns familiars) gaudeixin d’unes condicions òptimes de qualitat de vida i igualtat amb la resta de la societat.