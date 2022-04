El jutjat d’instrucció que investiga el crim de la setmana passada a Lloret de Mar està a punt d’inhibir-se perquè se’n faci càrrec un jutjat de violència de gènere. Ho va avançar ahir el diari El País, que ha tingut accés a l’atestat policial, on es constaten que totes les proves apunten a un crim masclista. Segons el document policial, la dona i la filla de Sergey V. Protosenya, van rebre ganivetades a la jugular, i un fort cop de destral al cap, que els hi va fracturar el crani. Tots els indicis apunten a que Protosenya va ser l’autor del doble crim, ja que a la roba que portava hi havia taques de sang, suposadament de les víctimes.

Segons la mateixa informació, els investigadors segueixen a l’espera de les anàlisis de teixits i tòxics extretes de l’autòpsia de l’empresari rus, així com de l’anàlisi del material trobat en els mòbils i altres dispositius electrònics de la família. Vinculat a una gran indústria gasista La informació d’El País apunta que Protosenya estava nerviós pels efectes de les sancions internacionals arran de la guerra a Ucraïna. Així ho hauria explicat el seu fill, que viu a París, i que va ser qui va advertir que alguna cosa no rutllava al domicili de Lloret on la família passava temporades. Després de no poder localitzar la seva mare, va contactar amb un soci del seu pare resident a Lloret. Va ser aquest qui va localitzar el cos de Protosenya penjat en una barana del jardí i va avisar la policia.