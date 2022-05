La delegada del govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, va fer ahir una visita institucional a Blanes. Va començar per la comissaria de la Selva Litoral dels Mossos d’Esquadra, on va ser rebuda per l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, així com pel cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP), David Castro. La visita va continuar als Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Blanes, ubicats al costat de la comissaria i on la consellera va poder veure la nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) dels Jutjats, posara en marxa a principis d’aquest 2022 i objectiu de la visita. A diferència de l’anterior funcionament de l’OAC, ara es compta amb una atenció continuada a la ciutadania i s’hi ha unificat tota la informació que pugui requerir-se.