Maçanet de la Selva encara els pròxims mesos de calor amb prevenció i protecció dels nuclis poblacionals, zones verdes i boscos. Així s’ha detallat a la presentació del tret de sortida de la campanya Estiu segur i preventiu, que ha tingut lloc a la Zona Esportiva de Maçanet Residencial Parc amb la participació de Bombers, Policia Local i Brigada municipal. En totasl, s’actuarà en 59,1 hectàrees de zones verdes i 28,7 hectàrees de franges perimetrals.

L’equip d’Urbanitzacions de la Brigada municipal està format per quatre persones que s’encarreguen de la neteja de Maçanet Residencial Parc, Montbarbat i Mas Altaba. L’actuació policial i el servei de bombers també és imprescindible per una reacció ràpida i eficaç a causa de l’augment dels avisos per temes relacionats amb incendis: barbacoes sense permís, abocaments en zones rurals, fraus elèctrics, activitats en parcel·les, etc.

Maçanet de la Selva va patir un gran incendi l’any 2003, el qual va cremar gairebé 1.300 hectàrees de massa forestal, provocant talls en la xarxa viària i l’evacuació de més de 5.000 veïns. Aquest episodi va donar impuls a la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions.