Més de 800 escolars de Blanes aquest mes fan pràctiques de mobilitat segura en un Parc Infantil de Trànsit.

Es tracta d'una de les novetats de les classes de Mobilitat Segura Escolar que imparteix la Policia Local de Blanes i que s'han adaptat als temps actuals.

En les sessions pràctiques, segons informa l'ajuntament, hi participen concretament, 850 alumnes de cinquè de primària i tercer d’ESO.

El Parc Infantil de Trànsit habilitat per efectius de la Policia Local de Blanes a l’esplanada del costat de l’antic pavelló poliesportiu, al barri d’Els Pins. Al llarg de tot aquest mes de maig, s’anirà executant l’activitat que complementa les nocions apreses els mesos anteriors a les aules.

L’any passat la Policia Local va traslladar el circuit a diferents espais per poder respectar les normes preventives COVID.

Enguany, però, l’evolució de la pandèmia ha permès muntar un circuit que es mantindrà per acollir les pràctiques. Els alumnes cinquè de primària hi realitzaran pràctiques amb bicicletes i karts i, posteriorment, s’elaborarà un document d’avaluació de la formació pràctica i interiorització dels continguts adquirits pels alumnes.

Per la seva banda, en el cas dels alumnes de 3r d’ESO, les classes pràctiques consistiran en participar en un circuit obert amb un recorregut determinat que fomenti l’ús de la bicicleta. El recorregut inclourà l’ús dels carrils-bici que hi ha a Blanes, així com una ruta pel Delta de la Tordera, per promoure així els valors mediambientals i el respecte per la natura.

La Policia Local de Blanes fa més de 30 anys que aposta per conscienciar la ciutadania en la prevenció dels accidents viaris i les conseqüències que comporten. Els escolars és un dels públics objectius i des dels anys 80 que hi treballen.

Recollint l’experiència de més de tres dècades de treball, un nou equip operatiu ha dissenyat i posat en marxa el Pla d’Educació de Mobilitat Segura durant l’actual curs 2021-2022. El total d’alumnes supera el miler: prop de 500 de nois i noies de cinquè de primària i prop de 600 estudiants de tercer d’ESO.

Novetats i millores

La principal millora que s’ha marcat com a fita la Policia Local de Blanes ha estat plantejar-se una nova manera d’impartir els necessaris coneixements adaptats als temps actuals. S’ha promogut una actualització de les matèries, interactuant amb el suport de les noves tecnologies.

Basant-se en els factors de risc del col·lectiu, s’ha ampliat la formació que els darrers anys s’ha estat donant als escolars de 5è de primària. Aquest curs 2021-22 s’han incorporat a l’aprenentatge els estudiants de 3r d’ESO perquè coneguin les normes bàsiques de circulació, els elements de l’entorn viari –en especial l’itinerari de casa fins al centre escolar i viceversa- i la importància del seu respecte.

Els primers mesos d’aquest 2022, s’han impartit les nocions teòriques als alumnes de 5è de primària, cadascun dels quals haurà assistit a un total de sis hores lectives de formació en Educació de Mobilitat Segura, dues hores més que els darrers anys. Per la seva banda, els alumnes de 3er d’ESO han assistit a quatre hores lectives realitzades a finals de l’any passat.

Patinets

Els alumnes de tots dos cursos -5è de primària i 3er d’ESO- hauran rebut nocions bàsiques de l’entorn viari, incloent un nou aspecte en què la Policia Local de Blanes ha volgut incidir. Es tracta dels VMP, els vehicles de mobilitat personal, que tant han proliferat els darrers anys, especialment pel que fa als patinets elèctrics. Més concretament, se’ls expliquen els requisits per a la seva conducció, avantatges i inconvenients i la normativa vigent a Blanes.