La Policia Nacional ha desmantellat una banda de narcotraficants a la comarca de la Selva. El seu màxim responsable era un carnisser de Lloret de Mar, de nacionalitat búlgara.

L'operatiu policial que es va fer la setmana passada ha acabat amb la detenció de set persones, que formaven la banda, i quatre han ingressat a presó. Entre ells hi ha el cap

En total, el CNP va registrar cinc domicilis a Lloret i Vidreres on va intervenir 3.480 plantes de marihuana, 137.000 euros, 10 vehicles -4 d'ells d'alta gamma- i armes

Durant la investigació, la policia va comprovar que en poc temps, els integrants de l'organització van augmentar considerablement el seu nivell de vida. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions.

Aquesta organització criminal, segons la policia, es dedicava tant a la producció de substància estupefaent (cultiu de cànnabis) com a la seva posterior venda.

En el marc de l'operació policial, desenvolupada dimecres passat, el cos policial va realitzar cinc registres als habitatges dels integrants de l'organització, tres a Lloret de Mar i dos a Vidreres.

En aquests domicilis, on també van comptar amb suport de les policies locals, el CNP va localitzar diverses plantacions de cànnabis i en total va comissar 3.480 plantes de marihuana amb un pes total de 320 quilos i més d'un quilo de cabdells de marihuana.

Una pistola, matxets i catanes

A banda, també van intervenir més de 137.000 euros en efectiu, 10 vehicles (quatre d'alta gamma), una màquina de comptar bitllets i una altra màquina detectora de bitllets falsos, diverses joies i diverses armes (una pistola detonadora, quatre matxets, tres catanes i un puny americà).

La investigació es va iniciar quan els policies van tenir coneixement de l'existència d'una persona de nacionalitat búlgara, que regentava una carnisseria a Lloret de Mar que duia un nivell de vida alt.

Fruit de les vigilàncies realitzades es va observar que aquesta persona es dirigia a diferents cases aïllades d'urbanitzacions de Lloret de Mar, on hi havia en funcionament aparells d'aire condicionat, així com aparells extractors d'aire. Els investigadors també van observar com en aquests xalets feia una forta olor de cànnabis.

Per constatar les sospites policials, el CNP va comptar amb la col·laboració d'una companyia elèctrica que va fer els informes pertinents, comprovant que s'estava duent a terme la defraudació de fluid elèctric en quatre cases.

Alt nivell de vida

D'altra banda, els investigadors van analitzar com el principal investigat en uns mesos havia canviat el seu estatus a l'organització, passant d'una persona que es dedicava a vigilar els seus propis cultius a ser l'organitzador de tota l'operació, contractant persones de la seva mateixa nacionalitat perquè els vigilessin els cultius.

El principal investigat a més, en poc temps va adquirir diverses propietats immobiliàries i diversos vehicles d'alta gamma.

Paral·lelament a la investigació per tràfic de drogues, el CNP va procedir a fer una investigació patrimonial de tots els investigats, podent afirmar com en poc temps el seu nivell de vida va augmentar considerablement. Entre altres, van executar obres de millora en tots els habitatges adquirits. A més, la carnisseria que utilitzaven com a comerç legal va tancar durant mesos.

Finalment, quan els investigadors van identificar les persones presumptament responsables de la plantació, juntament amb la resta d'indicis van sol·licitar el manament d'entrada i registre, que l'autoritat judicial va concedir.

Com a resultat de les entrades i registres (tres a Lloret de Mar i dos a Vidreres) es van detenir els set responsables de les plantacions com a presumptes autors de pertinença a Grup Criminal, Trànsit de Drogues i Delicte de Defraudació de Fluids Elèctrics i Anàlegs. Són tots de nacionalitat búlgara amb l'excepció d'un, d'espanyola. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Dels set detinguts quatre - hi ha el principal responsable de l'organització criminal- van ingressar a la presó.

La investigació ha estat duta a terme pel Grup Local de Policia Judicial de la Comissaria de Lloret de Mar en col·laboració amb el Grup d'Estrangers de la Comissaria de Lloret de Mar (Girona). A l'operatiu hi han participat la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, la Unitat d'Intervenció Policial de Barcelona, ​​el Grup Local de Policia Judicial de Sant Feliu de Guíxols i el Grup Local de Policia Judicial de Figueres.