La secció quarta de l’Audiència de Girona jutjarà pròximament un acusat de falsificar un document d’un procés de divorci per obtenir la custòdia de les filles i perjudicar l’exdona, veïna de Caldes de Malavella.

La vista s’havia de celebrar ahir, però l’advocat del processat ha renunciat a la seva defensa, fet que va obligar el tribunal a optar per la suspensió, i s’ha assenyalat la pel pròxim octubre.

Les acusacions asseguren que el processat va modificar part del contingut d’una interlocutòria d’un jutjat de Suïssa, on resideix, per tal de «perjudicar econòmicament, psicològicament i moralment a la perjudicada» durant el procés de divorci contenciós endegat per la víctima al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners.

Després d’assabentar-se de la presentació de demanda de divorci, l’acusat va iniciar un procediment perquè el jutjat de Santa Coloma reconegués documentació judicial aportada per ell des de Suïssa. Entre aquesta documentació adjuntava una interlocutòria, que presumptament hauria falsificat per tal d’atribuir la guarda i custòdia de les filles menors del matrimoni a favor de l’acusat. El document fals també insta la víctima a indemnitzar-lo amb més de 4.500 euros, així com a pagar les despeses del procediment.

En realitat, segons reprodueixen les acusacions als seus escrits d’acusació, la interlocutòria arxiva el procediment iniciat pel processat pels «dubtes» que plantejaven els documents aportats a la causa de divorci. El «vertader» auto del jutjat suís, doncs, absol la víctima d’indemnitzar el processat i de pagar-ne els costos.

Per la seva banda, el processat assegura que les acusacions són «totalment infundades», i manté que no ha manipulat cap document oficial. En aquest sentit, assenyala que la interlocutòria aportada a la causa és una «còpia literal de l’original», i de fet atribueix irregularitats a la causa instruïda pel jutjat de Santa Coloma: «s’han incorporat a l’expedient documents totalment aliens al procediment de divorci contenciós», manifesta, fet que «denota clarament la manipulació a la qual s’ha sotmès l’expedient». Per això demana que se l’absolgui.

Indemnització de 15.000 euros

Les acusacions asseguren que el processat ha comès un delicte de falsedat de document oficial en concurs medial amb un delicte de temptativa d’estafa processal, ja que el primer delicte és necessari per cometre l’altre.

Per tot plegat s’enfronta a una pena de fins a tres anys de presó, a pagar una multa de fins a 7.200 euros i una indemnització de 15.000 euros a la víctima pels danys morals causats. També demanen que es faci càrrec de les despeses del procediment.