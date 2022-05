Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori de joies i rellotges a Lloret de Mar que, segons els denunciants, tenen un valor de 500.000 euros. Segons avança ElCaso.cat, els lladres haurien obtingut les claus de la casa d’una dona ucraïnesa resident a Sa Boadella després de robar-li una bossa de mà de l’interior del seu cotxe. Segons la denuncia que investiguen els Mossos, la dona explica que quan va arribar a casa va trobar a faltar la caixa forta situada en una de les habitacions de la casa que contenia les joies i els rellotges.

Inventari

Segons el mitjà que avança la investigació policial, la denunciant hauira aportat imatges de la majoria de les joies i rellotges robats per tal d’ajudar en la investigació. Apunta que els dos rellotges d’alta gamma sostrets serien de la marca Rolex i tindrien un valor de 40.000 euros i 80.000 euros. Pel que fa a les joies, serien de metalls preciosos i també incorporarien minerals i pedres d’elevat valor. Així mateix, en la denuncia del robatori a la casa de Lloret de Mar, també hi consta que a la caixa forta hi havia una quantitat no identificada de diners en efectiu, en euros i dòlars, i un telèfon mòbil.