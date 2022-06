La platja Mar Menuda de Tossa de Mar va ser l’escenari d’un esdeveniment solidari de neteja que va començar amb una formació al centre de busseig Krakendive Diving Center i va continuar amb la immersió dels bussos voluntaris de Ghost Diving Spain que es van dedicar a recollir les anomenades «xarxes fantasma». Aquesta iniciativa, impulsada per la marca Hyundai és una col·laboració amb Healthy Siguis i que té per objectiu la neteja dels fons marins. L’edició d’enguany es va dur a terme els dies 9 i 10 de juny, commemorant així El Dia Mundial dels Oceans. La jornada va culminar amb una presentació del projecte i amb un esmorzar per als assistents.