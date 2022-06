L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va procedir, dimarts al matí, a l’enderrocament d’una de les cases del carrer de Dalt. Segons va indicar el consistori a través de les xarxes socials, l’enderroc es va dur a terme per l’estat en el qual es trobava l’edifici, segons van puntualitzar a través de les mateixes xarxes, el seu estat suposava «un risc i perill per als vianants, veïns i habitatges contigus» i, per aquest motiu, es va decidir el seu enderrocament. Fonts municipals van apuntar que l’immoble estava declarat, segons els informes tècnics municipals, «en estat de ruïna imminent». Finalment, des del consistori van matisar que l’actuació d’enderroc finalitzarà aquesta setmana.