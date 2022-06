Una dona d'edat avançada ha mort aquest matí atropellada a Anglès. L'accident de trànsit s'ha produït al carrer Indústria, un dels principals vials de la població i que és la travessera de la C-63.

La difunta és una veïna de la població de més de 70 anys.

Aquest nou accident de trànsit mortal ha tingut lloc pels volts de dos quarts d'onze del matí quan la veïna d'Anglès travessava el carrer. En aquell moment un cotxe que anava en direcció Santa Coloma de Farners l'ha envestit i se n'investiguen les causes.

Testimonis han alertat el telèfon d'emergències i fins al lloc s'hi ha desplaçat la Policia Local d'Anglès, els Mossos de Trànsit, el SEM i Bombers. Malgrat els intents, els efectius d'emergència no han pogut salvar la vida a la dona.

Per la seva banda, la policia ha sotmès al conductor -també veí d'Anglès i mitjana edat- a les proves d'alcohol i drogues. En totes ha donat negatiu.

D'altra banda, s'ha obert un atestat i les diligències estan en mans dels Mossos d'Esquadra.

L'accident de trànsit segons els primers indicis s'hauria produït quan la dona travessava el pas de vianants però encara, no està del tot clar i la investigació es manté oberta. En aquest vial d'Anglès hi ha molta circulació de camions, ja que és la C-63 i molts vehicles que van i venen de Santa Coloma hi passen.

El punt on ha tingut lloc l'accident de trànsit mortal d'avui és gairebé el mateix on l'any passat una dona va resultar ferida greu també després de ser atropellada, en aquest cas per un camió.

19 morts d'accident

Amb aquesta ja són 19 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les comarques gironines. Quatre en vies urbanes i quinze, en interurbanes.