La Intersindical ha convocat una vaga indefinida de tota la plantilla a la planta de Font Vella de Sant Hilari Sacalm a partir del 27 de juny. L’aturada vol fer pressió per exigir a la direcció de l’empresa (Aigües Danone SA) uns increments salarials «dignes» i que «garanteixin el poder adquisitiu de la plantilla en diferents torns de treball». La vaga arriba després que divendres part de la plantilla, convocada pel comitè, es concentrés a les portes de l’embotelladora de Sant Hilari Sacalm per fer visible el seu malestar. La vaga indefinida, però, no compta amb el consens de tot el comitè. El seu president, José María Fernández (CCOO), avala que hi hagi aturades, però creu que s’haurien de fer en dies determinats.

Segons explica la Intersindical, el conveni col·lectiu de la planta embotelladora va caducar el 2020. El comitè d’empresa (on hi ha representats CCOO, USOC i la Intersindical) van avenir-se a no obrir negociacions perquè s’estava en plena pandèmia. Però ara, segons critica la Intersindical, «més de dos anys després i considerant que portem divuit mesos sense actualització de retribucions, la proposta de l’empresa és insuficient». Aquest malestar també el comparteixen la resta de sindicats. De fet, divendres part de la plantilla es va concentrar a les portes de l’empresa -responent a la crida feta pel comitè- en el què han anunciat que és «la primera acció de mobilització» davant «el bloqueig» de la companyia. Els sindicats reclamen que Aigües Danone SA garanteixi «el poder adquisitiu dels salaris» segons l’IPC. I insten la direcció a «reconsiderar els seus plantejaments i asseure’s a negociar amb voluntat real d’arribar a un acord just». La Intersindical, però, ja ha anat més enllà en les reivindicacions. I ha registrat un escrit a Treball convocant vaga indefinida a la planta embotelladora a partir del 27 de juny. L’empresa ofereix un 3% Des de l’altra banda de la taula, fonts de la direcció de Font Vell apunten que la seva proposta en la negociació amb els sindicats va ser «apujar els sous un 3%» i, al mateix temps, asseguren que els seus empleats tenen unes condicions salarials que «estan les tres millors del sector a les comarques gironines». Per a la direcció de Font Vella tancar ara aquest acord d’augmentar els sous un 3% permetria «firmar convenis els anys següents». Finalment, des de l’empresa recorden «el gran arrelament de Font Vella a Sant Hilari» amb un «70% dels 130 treballadors de la plantilla» vivint a la població.