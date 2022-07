Un incendi va cremar ahir una pallissa d’una granja a Riudellots de la Selva on els Bombers van treballar intensament per evitar que s’estengués. El foc no va causar ferits. Una vegada controlat van continuar treballant enretirant les bales i mullant-les perquè no revifés el foc, el fum del qual va ser visible a molta distància.

Les flames van començar pels volts de les vuit del matí, quan els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís i van enviar vuit dotacions terrestres. L’incendi es va originar en un cobert on hi havia bales de palla a la pallissa d’una granja al veïnat de Can Buixó de Riudellots de la Selva. En començar, el foc cremava sense control. Els Bombers van treballar intensament durant hores per controlar les flames i evitar que es propaguessin cap a la granja i la resta de les instal·lacions de la zona. Les bales de palla s’anaven enretirant de l’estructura on estaven guardades per trinxar-les i inundar-les d’aigua per assegurar-se que no tornessin a revifar les flames. A les set de la tarda continuaven a la granja set dotacions dels Bombers i estava previst que els treballs continuessin fins ben entrada la nit.