Caldes de Malavella ho té tot a punt per celebrar, un any més, els Glopets d’estiu. Es tracta d’una programació cultural multidisciplinari que abasta fins a concerts, tallers, cinema o espectacles infantils. Aquesta edició sembla que deixarà enrere l’ombra de la Covid de les darreres dues edicions que havia impedit que se celebressin els actes com de costum. El regidor de Cultura, Dani Sancho apunta que aquest any hem confegit una programació ben variada amb el desig d’abastar tots els públics. I és que l’oferta començarà el pròxim 8 de juliol amb el concert «Espero meravelles» a càrrec de Mirna Vilasís al Parc de la Sardana, i finalitzarà el 16 de setembre amb el concert de Pol Wagner i Maria Hein al Jardí d’en Pere Vidal.