El passat dissabte a la plaça Espanya de Blanes es va celebrar la 19a Desfilada de Vestits de Paper a càrrec de l’Associació de Pensionistes i Jubilats del Casal Benet Ribas. Les peces exhibides es van realitzar al grup del taller de Vestits de Paper, que un any més van crear entusiasme entre el públic que hi va assistir.

L’acte es va fer en dos sessions; primer amb l’esperada vestimenta que es va haver de desar a l’armari l’any 2020, i després amb la d’aquest any. En les dues desfilades es van mostrar vestits inèdits al públic amb materials delicats com el paper Pinotxo.

Aquesta dinovena edició no va deixar de sorprendre en cap moment, ja que en la segona part van comptar amb la participació sorpresa de joves models, aquests petits i petites aspirants portaven roba creada per les seves àvies o per la professora del Taller de Vestits de Paper, Teresa Ger.

L’activitat va cloure amb l’entrega de roses i clavells als participants damunt l’entarimat de la desfilada.