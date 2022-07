El pròxim dimecres 13 de juliol a Blanes tindrà lloc la primera sessió de la 4a edició de 'Cinema als Barris'. Aquesta és una activitat organitzada per l'Àrea de Participació Ciutadana amb la col·laboració de les Associacions de Veïns i Veïnes del municipi que durarà els mesos de juliol i agost. Aquesta iniciativa proposa poder gaudir gratuïtament d'un dels plaers de l'estiu: passar la nit a l'aire lliure, contemplant les estrelles i prenent la fresca que compensa la calor passada durant les hores diürnes. Totes les pel·lícules estan adreçades, principalment, al públic infantil i familiar.

La primera sessió havia de ser-ho el passat dimecres 6 de juliol, però es va haver d'ajornar a causa que les previsions meteorològiques que avançaven mal temps. D'aquesta manera, doncs, serà dimecres vinent quan s'estrenarà la nova edició d'una experiència que es va anul·lar el 2020, i al 2021 es va recuperar adaptada amb totes les mesures de seguretat de la COVID-19.

4t Cinema als Barris amb sis pel·lícules infantils i familiars

Les sis sessions d'aquest 2022 tindran lloc cada dimecres a les 10 de la nit. Les següents projeccions després de la inicial del dimecres 13 de juliol s'han programat setmanalment, llevat de les dues darreres setmanes d'aquest mes, en què no n'hi haurà perquè coincideix amb la celebració dels actes de la Festa Major de Santa Anna, que tindrà lloc del 21 al 28 de juliol.

De les sis pel·lícules triades per les associacions de veïns només n'hi ha dues doblades al català: el 13 de juliol i el 24 d'agost. Pel que fa al tipus de films que s'oferiran, tal com ja ha acostumat a passar en les tres anteriors edicions, majoritàriament n'hi ha en format de dibuixos animats o, més pròpiament dit, rodats amb tècniques d'animació que els avenços cinematogràfics han perfeccionat al mil·límetre.

Així, de les sis sessions, n'hi ha quatre que són: 'La Patrulla Canina, 'Els Croods, una nova era', 'Bebé Jefazo, negocios de familiar' i 'Raya, l'últim drac'. Les altres dues són amb actors i actrius 'de carn i ossos', generalment de tall còmic, però que també conviden a una certa reflexió. Com gairebé totes les pel·lícules adreçades al públic infantil i familiar, no es tracta tan sols de passar l'estona, sinó també d'adreçar un missatge educatiu.

Pel que fa als dos films rodats amb un repartiment 'de carn i ossos', cal destacar la presència de dos grans actors en cadascun d'ells. A la pel·lícula 'En guerra con mi abuelo' del 3 d'agost la protagonitza el gran Robert de Niro, que precisament incorpora el paper de l'avi que dóna nom al film. Per la seva banda, 'Doctor Dolittle', que es projectarà el 31 d'agost, compta amb un altre gran actor que es caracteritza per la seva intensitat: Robert Downey Junior.

Cada any canvia l'indret a l'aire lliure on s'ofereixen les projeccions, amb l'objectiu que tots els veïnats d'arreu del municipi puguin gaudir de l'experiència. Aquest 2022 les sis localitzacions són la plaça de davant la Biblioteca Comarcal (Racó d'en Portas); la pista amb grades de la Plaça Miquel Martí i Pol (Ca la Guidó-Mas Carolet); la Plaça de Valldolig de davant la Capella de la Pau (Valldolig); la Plaça Mossèn Joan Quer (Raval); el Carrer Gavarres 89, davant l'Escola Pinya de Rosa (Can Borell); i a la Plaça 11 de Setembre (Mas Enlaire).