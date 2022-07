Blanes busca captar voluntaris per formar part de la Xarxa de Voluntariat LIFE medCLIFFS per contribuir a la conservació dels penya-segats de tota la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou. Una trentena de persones han participat aquesta setmana en una visita guiada al jardí botànic per la zona dels penya-segats on es va donar informació, per exemple, d’espècies invasores.

A través de la gestió de plantes invasores, LIFE medCLIFFS treballa per mantenir la diversitat dels penya-segats mediterranis, contribuint a la seva conservació i a evitar la pèrdua de biodiversitat. L’any passat l’Ajuntament es va adherir al Projecte per fomentar la participació ciutadana i la seva difusió, una iniciativa que ara s’ha posat en marxa amb la primera activitat dinàmica que s’ha organitzat. Un dels objectius de l’activitat ha estat explicar els detalls sobre com es pot formar part de la Xarxa de Voluntariat i registrar-s’hi per poder contribuir així a la conservació dels penya-segats de tota la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou. A través d’aquesta xarxa es fa un seguiment i vigilància de la flora exòtica invasora que afecta els penya-segats. Les persones que en formen part s’encarreguen de recollir les dades ecològiques i biològiques necessàries per a modelitzar i predir el risc d’invasió en zones prioritàries, així com per a definir la millor estratègia d’actuació davant de cada espècie. L’única cosa a la qual s’han de comprometre és a fer un seguiment de la zona assignada dos cops a l’any, després que se’ls farà un curs de guiatge gratuït.