El 50è Concurs Internacional de Focs de Blanes es podrà seguir per la ràdio per primera vegada. L’emissora local Ràdio Marina (100.3 FM) farà una retransmissió en directe del concurs que també es podrà seguir online (https://emisora.org.es/marina/). La narració anirà a càrrec de Carme Guillamón. D’altra banda, amb motiu de les noces d’or del concurs, l’ONCE ha anunciat que el 31 de juliol sortirà a la venda una butlleta inspirada amb els focs artificials. Seran cinc milions i mig de cupons que donaran llum a aquesta festa arreu de tot l’estat espanyol, on es vendrà aquest número commemoratiu.

El cupó es va presentar davant la platja de Sa Palomera, des d’on cada nit es dispararan els Focs d’Artifici del certamen internacional. Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya i Antonio González, director ONCE a Blanes, van lliurar a l’Ajuntament un cupó emmarcat.