El Pla de Seguretat i Emergències del 50è Concurs Internacionals de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que es farà a Blanes (Selva) del 22 al 26 de juliol, inclou, per primera vegada, la presència de dues unitats antidrons dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, els dos operatius vetllaran per la seguretat de l'espectacle pirotècnic en un dels aspectes que més ha proliferat en els darrers temps: l'ús de drons. L'objectiu és prevenir que la presència d'aquests aparells pugui intervenir en les comunicacions que s'utilitzen per disparar els artefactes pirotècnics, amb la possibilitat que puguin desviar la trajectòria amb risc d'anar a parar al públic.

D'altra banda, els cossos d'emergències també han valorat que fer sobrevolar drons en un espai on es preveu que hi hagi un gran nombre de públic pot suposar un altre risc, que algun dels aparells caigui sobre la gent.

Els dos sistemes que es desplegaran durant el concurs de focs –tant el de la Guàrdia Civil com el dels Mossos d'Esquadra- funcionen com un inhibidor. Així, bloquegen la freqüència que utilitzen aquests artefactes inhabilitant el seu sistema de funcionament. Quan es doni el cas que hi hagi un dron sobrevolant i els dos sistemes estiguin actius, l'aparell es quedarà estàtic durant uns segons, i després anirà baixant poc a poc fins a tocar terra, per la qual cosa no hi ha perill que pugui precipitar-se al damunt de cap persona que s'hagi congregat per veure els espectacles pirotècnics.

El Pla d'Autoprotecció (PAU) i el Pla de Seguretat i Emergències estan dissenyats per donar una cobertura efectiva i una resposta ràpida a qualsevol tipus de contingència i mobilitzarà cada nit prop de 300 efectius entre agents de policia, bombers, protecció civil, tècnics sanitaris, així com equips de suport, emergències, intervenció i logística.

A més, també delimiten diverses zones de seguretat on l'accés del públic està restringit, ja sigui durant tots els dies o unes hores en funció de l'espai específic. Hi ha cinc grups d'actuació que apleguen diferents tipus d'efectius: Grup d'Ordre, Grup Sanitari, Grup d'Intervenció, Grup Logístic i el Dispositiu Marítim

Blanes preveu que el certamen sigui "més especial que mai", perquè compleix el primer mig segle de vida i perquè la pandèmia ha provocat que durant dos anys no es pogués fer. Per això, perquè les previsions són que si habitualment ja hi ha milers d'espectadors, enguany el nombre de públic sigui encara més elevat, Protecció Civil de Blanes han dissenyat les mesures de seguretat incloses als dos plans. Tot l'operatiu comptarà amb un Centre de Comandament Avançat, que aquest 2022 se situarà físicament en unes dependències municipals perquè les reunions diàries puguin ser més efectives i acotades sobre el terreny.

Una de les qüestions cabdals perquè siguin efectives les directrius incloses al PAU i al Pla de Seguretat i Emergències afecta a la mobilitat. La Policia Local de Blanes s'encarregarà d'implementar les mesures de trànsit coincidint tant amb la Festa Major com amb el seu esdeveniment central, el Concurs de Focs d'Artifici. Una de les principals novetats implementades per facilitar que el gran nombre de visitants que s'espera puguin tenir les corresponents zones on poder deixar-hi els respectius vehicles, és l'habilitació excepcional de diverses zones d'aparcament.