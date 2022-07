L'Ajuntament de Blanes preveu reunir més d'un milió de persones al llarg dels cinc dies que durarà la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, que es farà entre el 22 i el 26 de juliol. El consistori ha destinat una partida de 172.000 euros per a convidar les companyies i pagar-los el cost de l'espectacle. L'alcalde ha assegurat que hi participaran les millors companyies de pirotècnia: tres d'elles de València, una de Múrcia i una altra de Saragossa. Malgrat tot, el regidor de Cultura, Albert Sanz, ha apuntat que dos anys després de l'aturada per la pandèmia s'han trobat un panorama diferent entre les companyies participants i ha avisat que caldrà replantejar el format de cara a l'any vinent.