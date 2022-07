Blanes té una gran tradició pirotècnica i les primeres referències a aquest tipus d’espectacle de foc es remunten a fa més d’un segle. Amb el pas dels anys, la competició de Blanes que se celebra coincidint amb la festa de Santa Anna s’ha convertit en una cita imprescindible per a les nits a la Costa Brava. No només per la quantitat de públic que s’aplega per veure els espectacles sinó pel prestigi que a nivell internacional ha assolit el concurs de Blanes.

Des de l’organització s’apunta precisament la gran acceptació que té el concurs. «És aquest festival de llums, colors i fum que cada juliol porta a les nostres platges a desenes de milers d’espectadors. Els castells de focs es llancen des de Sa Palomera, un marc incomparable per il·luminar el cel i la mirada dels espectadors en unes memorables nits de finals de juliol que també arriben carregades de concerts i ganes de gaudir de les nits a la fresca». La tradició ve de lluny ja que segons s’ha pogut detallar les primeres referències parlen de l’any 1891, o sigui més d’un segle enrere. Només la Guerra Civil entre 1936 i 1944, també la postguerra i més recentment la pandèmia del Covid-19 dels anys 2020 i 2021 van impedir la seva celebració. «Però des d’aleshores ençà no hi ha hagut més cap estiu sense el cel encès amb foc, colors i fum», assenyalen des de l’organització. La bona acceptació que té el concurs i la competició per part del públic ho avalen també aquestes xifres. «El format actual és d’un balanç aclaparador: entre 120.000 i 150.000 espectadors diaris, fent un total de persones que ronda gairebé el milió durant tota la Festa Major, omplint de gent les platges, passeig i terrasses, amb el cap ben amunt i embaladits completament per l’espectacle pirotècnic». L’actual format del concurs va néixer durant els anys 70 «evolucionant fins a arribar a ser un atractiu escenari per les millors companyies pirotècniques del món».