La diada de Santa Cristina és un esdeveniment cabdal en el calendari dels lloretencs que, enguany, recuperen la celebració del Ball de Plaça en format prepandèmic. Les celebracions, que van començar ahir amb la «passada» dels obrers de Santa Cristina, es reprenen avui amb la segona «passada» dels obrers a les 7:30 hores anunciant la sortida de la processó, que s’iniciarà a les 8:00 hores des de l’església parroquial fins a la platja, per anar, per mar, a l’ermita de Santa Cristina. Després de la missa solemne i la veneració de «Sa Relíquia» amb el cant dels goigs, s’oferirà un estofat tradicional a la plaça del Pi. La sortida de la processó de l’ermita de Santa Cristina per tornar, per mar, a l’església parroquial serà a les 12 h. El plat fort del dia, el Ball de Plaça, se celebrarà a les 19:30 hores davant la casa de la Vila. Enguany les obreres seran: Berta Blanch Fàbregas (primera obrera), Laura Reina Marín (segona obrera), Georgina Latorre Lloses (tercera obrera) i Clàudia Ferràndez Manchado (quarta obrera). Totes elles presidiran la tradicional «Dansa de les Almorratxes» que fa dies que assagen.