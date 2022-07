Sils ha aixecat parcialment les restriccions d'ús d'aigua potable adoptades fa una setmana. Segons informa l'ajuntament, hi ha hagut una "millora progressiva" dels nivells dels dipòsits municipals fins a situar-se a percentatges "menys preocupants". "S'aixequen part de les restriccions, tot i que en cas de produir-se algun retrocés o descens preocupant, s'haurà de dictar de nou un ban restrictiu", exposa el consistori que demana als veïns un consum "responsable". Ara es permet el reg de jardins de vuit del vespre a vuit el matí i limita poder omplir piscines a les que disposin de sistema de recirculació de l'aigua i només per a la reposició "indispensable" de les pèrdues per evaporació o per garantir-ne la qualitat.

Sils prohibeix l'ús d'aigua de l'aixeta per a ús recreatiu, reg o piscines Les restriccions continuen prohibint als particulars neteges de carrers, paviments o façanes utilitzant mànegues d'aigua o eines similars i limiten el reg de jardins particular a tres cops per setmana. "No podem abaixar la guàrdia. Ens queden setmanes de lluita per endavant i la prioritat és preservar el consum domèstic i el subministrament regular", conclou l'ajuntament. Fa una setmana, el govern municipal va dictar un ban que recollia que l'escassetat d'aigua als aqüífers del municipi i la manca de pluges dels darrers mesos havien provocat que les reserves dels pous que abasteixen la població baixessin fins a situar-se "a nivells d'excepcionalitat que no s'havien donat en els darrers anys". Per això, l'ajuntament va aplicar restriccions en l'ús d'aigua potable limitant el consum a l'abastament domèstic.