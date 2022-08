L’any 2013 es va inaugurar el pas del tren d’alta velocitat (AVE) per Catalunya. La instal·lació del traçat va afectar molts municipis catalans. Davant d’aquest fet, ADIF (administrador d’Infraestructures Ferroviàries) va aprovar diversos convenis de col·laboració per executar diferents millores per compensar els danys causats.

Riells i Viabrea va ser un dels municipis afectats. Fins ara, 14 anys després, les obres no s’havien iniciat. A més, l’ajuntament es queixa del fet que les obres s’estan fent amb una execució «molt deficient».

Des de l’administració local denuncien que no han pogut col·laborar en el projecte, ni políticament ni tècnicament, i això es veu reflectit en el desenvolupament de les obres, les quals no solucionen els problemes ni les necessitats de la població local. «La redacció d’aquest projecte s’ha fet des d’un despatx de Madrid, sense la intervenció directa de l’ajuntament». Amb tot això, el projecte està valorat en més de 4 milions d’euros que «invertits adequadament, haguessin suposat una millora per al municipi». Però, en canvi, s’han destinat a una obra «mal dimensionada» i que «no s’adapta a la realitat del municipi».

Segons l’Ajuntament, alguns exemples d’aquesta mala execució de les obres són alguns dels carrers que s’han detallat com autopistes amb unes senyalitzacions tan grans que no hi caben a les voreres; o un semàfor innecessari que impedeix el pas dels vianants.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Riells i Viabrea va declarar que, les obres inacabades que no té cap intenció de reprendre si no es modifiquen, incompleixen la normativa vigent, tant d’accessibilitat com de seguretat viària.

Segons el consistori, han estat denunciant aquestes «deficiències» a la direcció facultativa, és a dir, al mateix ADIF, però la resposta que li va donar l’entitat els va sorprendre «ens han comentat que el nostre municipi encara ha tingut sort de disposar d’un projecte executiu previ a l’execució de les obres, mentre que en altres han estat executades sense ni tan sols disposar d’aquest document».

Des de l’ajuntament asseguren que continuaran reclamant la necessitat de que les obres es facin correctament perquè compleixi la normativa i solucioni els problemes reals del municipi.