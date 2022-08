El divendres 5 d’agost l’Ajuntament de Blanes recuperarà una acció que s’havia estat fent els darrers anys prepandèmia, coincidint amb els dies posteriors en què s’havia celebrat el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava.

Es tracta de la neteja del fons marí que es fa al voltant de la platja i la Roca de Sa Palomera, des d’on es llença cada nit dels focs els components pirotècnics. Aquesta activitat es preveu que serveixi per a un doble objectiu: el prioritari és treure residus de l’aigua, i, en segon lloc, elaborar una valoració de l’estat del fons marí per preparar una segona acció. Es tracta de tornar a fer una segona neteja més a fons de cara al proper mes de setembre, amb la col·laboració d’un major nombre de voluntaris i voluntàries. També s’aprofitarà per conscienciar i divulgar sobre el tipus de deixalles que s’aboquen al mar.