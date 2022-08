Els Mossos d'Esquadra de Blanes (Selva) han desarticulat un grup criminal que es dedicava al cultiu i tràfic de marihuana en diverses poblacions de la comarca. En total, han detingut 22 persones (18 homes i 4 dones) i han desmantellat 13 plantacions. La investigació es remunta al setembre del 2020 quan la unitat d'investigació d'aquesta comissaria va rebre l'encàrrec d'esbrinar un seguit de domicilis de Lloret de Mar on hi hauria cultius. Aquestes primeres indagacions han acabat aquest mes de juny amb la localització de les plantacions en tres poblacions. Els mossos van fer 16 entrades, 12 d'elles a Lloret, tres a Vidreres i una a Maçanet de la Selva on van localitzar la droga.

En la intervenció, on també van participar agents de l'ARRO i de la Unitat de Seguretat Ciutadana, es van comissar 6.115 plantes de marihuana, 28 kg de cabdells secs, 340 grams d'haixix, 32.380 euros en metàl·lic, 15 vehicles i una pistola semiautomàtica amb la seva munició. Dels 22 detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, només tres van ingressar a presó i la resta van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.