El jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar (Maresme) ha enviat a presó dos homes que cultivaven més de 1.500 plantes de marihuana en una masia d'interès arquitectònic de Fogars de la Selva. El mas, construït entre els segles XVI i XVII, està catalogat per la Generalitat. Els dos homes, de 24 i 34 anys, havien llogat la masia i a l'interior hi cultivaven més de 1.500 plantes de marihuana. Durant l'entrada i escorcoll que hi van fer els Mossos, la policia també va trobar-hi 1.350 grams de cabdells de marihuana envasats i preparats per vendre al mercat negre. Els llogaters tenien la llum punxada i havien defraudat fins a 109.000 euros d'electricitat a la companyia. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.

L'entrada i escorcoll a la masia de Fogars de la Selva es va fer aquest dimarts i va culminar una investigació que es va engegar a principis de juny. Els mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van sospitar que en aquesta masia, que està catalogada, s'hi estaria cultivant marihuana a l'interior. Després d'investigar-ho, aquest dimarts els agents d'aquesta unitat, conjuntament amb els efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van entrar a la masia. A dins hi van trobar 1.509 plantes de marihuana, que creixen en diferents estances, i tota la infraestructura necessària per al cultiu (focus, transformadors, ventiladors, aires condicionats, filtres, extractors, fertilitzants, eines de jardí i sistemes de reg). A més, també es van comissar 1.350 grams de cabdells de marihuana envasats i preparats per a la distribució al mercat il·legal. La masia, que data dels segles XVI-XVII, té interès arquitectònic i per aquest motiu està inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La finca també presentava una connexió elèctrica fraudulenta, ja que existia una doble escomesa manipulada i connectada directament a la xarxa elèctrica general. L’energia elèctrica no facturada ascendia gairebé a 109.000 €. Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Arenys de Mar, que en va decretar l'ingrés a presó.